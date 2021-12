De Luca: "Evitiamo impazzimenti a Natale e Capodanno o a gennaio ci leccheremo le ferite"

"Abbiamo stabilito che non si possono fare feste in piazza, perché nella settimana tra Natale e Capodanno ci giochiamo la tranquillità di vita delle nostre famiglie e la possibilità di tenere aperte le attività economiche. Se lasciamo campo libero agli impazzimenti di questa settimana, noi a fine gennaio ci leccheremo le ferite, avremo migliaia di nuovi contagi. Mi sembra irresponsabile correre questi rischi. Viviamo anche il Natale e il Capodanno nelle nostre famiglie, ma evitiamo di fare cose scriteriate e irresponsabili alla vigilia, andando in giro a migliaia senza mascherine, bevendo dalla stessa bottiglia superalcolici. Evitiamo impazzimenti a Capodanno, quando non si controlla niente". Così Vincenzo De Luca, intervenendo a margine di una seduta del Consiglio Regionale, ha parlato dell'ordinanza che introduce nuove restrizioni tra Natale e Capodanno in Campania.

"Queste decisioni che prendiamo - ha aggiunto il Governatore - non sono un supplizio per nessuno, sono un appello al senso di responsabilità. Non è che gli alcolici li deve comprare alla vigilia di Natale. Se devi comprare la cassetta di liquori, puoi comprarla due giorni prima, non è che devi andare a fare ammuina proprio alla vigilia di Natale con migliaia di persone in mezzo alla strada".

Il Capodanno a Napoli

"Non mi pare che a Napoli sia previsto un evento in presenza per il Capodanno. Ho incontrato ieri il sindaco e credo sia orientato a non avere nessun evento. Essendoci oggi l'ordinanza, questa diventa vincolante per tutti quanti. Quindi probabilmente avremo iniziative trasmesse in video, ma non in presenza", ha spiegato De Luca.

Green pass e discoteche

"Per le discoteche valgono le misure già stabilite dal Governo nazionale: si entra con il Green pass, si evitano affollamenti, ci sono delle attività vietate e ci saranno controlli rigorosi. Invito gli esercenti a essere responsabili. Se non sarà così, poi anche le discoteche chiuderanno. Quindi, per guadagnare in una settimana 500 euro poi ne perdono 5mila perché stanno chiusi per altri 5 mesi. Credo che tutti quanti ormai abbiamo gli elementi per ragionare con serenità sulla situazione e prendere decisioni responsabili", ha concluso il Presidente della Regione.