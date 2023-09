De Luca e la sua battaglia contro il numero chiuso a Medicina: "Una vergogna, siamo a livello di 'camorra'. Andremo fino in fondo"

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, Vincenzo De Luca ha parlato della battaglia che intende intraprendere contro il numero chiuso a Medicina: "Andremo fino in fondo come Regione Campania per eliminare il numero chiuso a Medicina, che è uno dei più grandi scandali nazionali. Siamo a livello di 'camorra', in relazione alle vicende connesse al numero chiuso a Medicina. Girano centinaia di milioni in operazioni di puro affarismo. Mi sono arrivate in queste settimane decine di lettere di sostegno da tutta Italia, da parte di ragazze e ragazzi, di padri di famiglia. Uno dei problemi drammatici è che stiamo costruendo ogni anno decine e decine di ragazze e ragazzi che vanno in depressione, che hanno bisogno di uno psicologo, di andare in cura, in analisi, per il senso di frustrazione che determina questa vicenda. Una vergogna".

"Mi ha scritto una ragazza lucana, che mi ha segnalato che fra le domande per i test ce n'era anche una 'che cosa significa frattale?'. Io non so cosa significa. Dopo questa lettera sono andato a leggere sul vocabolario: oggetto geometrico dotato di omotemia interna. Questo è uno dei quiz. Vorrei chiedere ad un cittadino italiano se in tutta la sua vita ha mai sentito un medico, un chirurgo citare la parola 'frattale'. Sono quiz demenziali. Arriveremo fino in fondo. Vedremo di parlarne nel merito nella Conferenza delle Regioni con il ministro della Salute e con il governo. E' veramente intollerabile quello che siamo riusciti a mettere in piedi in un Paese nel quale c'è una carenza drammatica di medici, in cui facciamo venire medici da Cuba e non riusciamo a tenere aperti i pronto soccorsi", ha aggiunto il presidente della Regione Campania.