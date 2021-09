De Luca: "Aprire al 100 per cento si può. Ma basta con le idiozie no-vax"

Aprire al 100 per cento anche per concerti, spettacoli e partite di calcio non è più un miraggio. Secondo il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca si può essere fiduciosi a patto che si mantenga alto il senso di responsabilità: "Non ne posso più di iodizie no-vax, non è possibile neanche ragionarci. Ciò che mi preoccupa è che tutta questa propaganda possa incidere sull'esavalente e sulla campagna anti-influenzale: le conseguenze sarebbero gravissime".