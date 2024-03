De Luca: “Se facciamo il test d'italiano ai ministri, il 90% va cacciato”

"In Italia gli stranieri per prendere la patente devono dimostrare di parlare italiano. Se facciamo lo stesso esame ai ministri il 90% dovrebbe andare a casa. Non sanno l'italiano. Siamo all'analfabetismo di Stato". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del suo intervento a un convegno organizzato a Napoli dal Forum delle Associazioni Familiari della Campania.

"Se si legge l'ultima cosa scritta sul Pnrr, delle prime dieci o quindici righe - ha aggiunto il governatore campano - non si capisce niente. Dal punto di vista sintattico siamo all'analfabetismo. Molte misure prese anche sul piano sociale diventano inapplicabili: la gente neanche riesce a capire di che si tratta".