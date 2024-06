De Luca punzecchia Meloni: "4 mesi di rosicamento per preparare quella performance di Caivano" | VIDEO

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca è tornato sull'episodio che lo ha visto protagonista qualche giorno fa insieme alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni.

"Ho pensato alle cose che ha detto l'onorevole Meloni in questi giorni. Ha aspettato quattro mesi per la sua vendetta. Ho provato a immaginare quanta sofferenza abbia dovuto vivere. Quattro mesi di rosicamento per preparare quella grande performance di Caivano. A un certo punto mi veniva quasi un sentimento di solidarietà, vedere una donna soffrire in questo modo. Ecco, mi sono ricordato delle notti insonni dell'innominato dopo il colloquio con Lucia. Non prendeva sonno la notte, i tormenti... Da questo punto di vista, le dò la mia solidarietà per la sofferenza che ha vissuto in questi mesi. Però, sinceramente, si rilassi l'onorevole Meloni e si dedichi a cose un po' più concrete. Dunque, la invito a un dibattito pubblico. Dove vuole e come vuole", ha detto il governatore campano.

(video Facebook Vincenzo De Luca)