De Luca: “Da Meloni stile da stracciarola”

"Non possiamo dare spazio a chi adotta uno stile da stracciarola, fatto di volgarità, approssimazione, arroganza e mistificazione", questa la durissima risposta alla presidente Meloni, da parte del governatore della Regione Campania, Vincenzo De Luca in diretta su Facebook. Sul tema della spesa dei fondi europei della Campania "sfidiamo tutti, a cominciare dal premier, a un dibattito pubblico. Non scappate, abbiate fede nell'umanità, non fate i conigli, vediamoci a un dibattito pubblico". Così il presidente campano Vincenzo De Luca durante la consueta diretta Facebook del venerdì. Il governatore chiarisce che "noi siamo estremamente garbati e sportivi mica facciamo vittimismo. In questi giorni l'unica persona che ha offeso e ha utilizzato toni insultanti è il presidente del Consiglio. Mi riferisco alle dichiarazioni pubbliche e ai comunicati pubblici, non alle stupidaggini rubate che nei paesi civili non contano nulla". "Mi riferisco a quello che dice un premier quando invita 500 sindaci, 3mila persone che chiedono risorse per lavorare, ad "andare a lavorare", incalza De Luca. "Ma come ti permetti? Con toni di razzismo intollerabili. Avremmo dovuto pretendere per questo le scuse. E dovrebbe scusarsi chi dice 'me ne frego' rivolgendosi a qualche presidente di Regione. Non va bene, noi abbiamo conosciuto qualche decennio fa la sottocultura del 'me ne frego'. Sarebbe consigliabile per il premier uscire da quella temperie sottoculturale".

"A proposito della performance di ieri del premier sulle sagre mi hanno portato un ritaglio di Repubblica del 25 luglio 2022 in cui si spiegava che il partito di Giorgia Meloni aveva in animo di toccare le principali feste delle Campania in campagna elettorale. In particolare, il segretario regionale del suo partito invitava gli elettori della Meloni ad andare in giro per sagre. Ora, vorrei dire all'onorevole Meloni, che una regione dà i soldi; 10 mila euro, 20 mila euro ai Comuni e alle proloco che poi organizzano la sagra: ma ci si può ridurre da Presidente del Consiglio a questi livelli di volgarità e cialtroneria?" ha aggiunto De Luca.

Per Vincenzo De Luca sul dibattito del vincolo sul terzo mandato la Campania "è del tutto indifferente a questo dibattito perché la nostra regione il terzo mandato lo può fare tranquillamente non avendo recepito la legge nazionale sui tre mandati". Durante la diretta Facebook del venerdì il presidente della regione Campania ricorda che "noi assistiamo da osservatori a questo bel dibattito demenziale perché la sostanza di questo dibattito è che tutti i nominati nelle aule parlamentari hanno paura del voto libero dei cittadini, questo è tutto: è sconcertante. Cioè diamo la possibilità ai cittadini di decidere da chi essere governati, uno può andare a casa non dopo 3 mandati ma anche dopo mezzo se è un imbecille. Però questo lo devono decidere i cittadini non i parassiti che abbiamo 9 volte su 10". "Per intenderci, il mio amico Zaia il terzo mandato lo sta già finendo perché aveva già recepito la vecchia legge, ma la Campania non c'entra nulla" conclude De Luca.