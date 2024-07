Meloni a Napoli, De Luca: "Spero in un confronto pubblico"

"Non so se lunedì il presidente del Consiglio Meloni ci comunicherà quando si sigla l'accordo di coesione, avendo la Campania accettato di finanziare tutto con i fondi nostri. Non so cosa dirà, ma sarebbe bello poter avere un confronto pubblico, molto sereno e rispettoso, per sentire per quali motivi, dopo un anno, ancora non si firma l'accordo di coesione".

Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta Facebook, parlando della visita della presidente del Consiglio lunedì a Napoli per la firma dell'accordo su Bagnoli con il commissario straordinario del Sin Bagnoli-Coroglio, il sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. "Sarebbe bello conoscere nel merito quali sono le motivazioni - ha aggiunto De Luca - siamo pronti a discutere con tutti quanti. Ma non so se avremo questa opportunità. Sarebbe stato bello se lunedì si fosse firmato anche l'accordo di coesione con la Regione Campania, perché mentre per coprire Bagnoli per 1,2 miliardi abbiamo dovuto cancellare alcune opere, la mancata firma dell'accordo di coesione sospende tutta una serie di altri interventi che potrebbero partire domani mattina".