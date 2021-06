De Luca difende le mascherine all'aperto: "Un dibattito idiota"

"La riapertura della nostra società non è impedita dall'uso responsabile della mascherina. Ho assistito in queste ore a un dibattito demenziale, è sembrato che abbandonare la mascherina fosse come completare lo sbarco in Normandia o conquistare la costituzione democratica. Un dibattito totalmente idiota. La mascherina serve a proteggere innanzitutto se stessi e le proprie famiglie". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca.

Il governatore questa mattina era alla presentazione della terza edizione di "Napoli città libro".

Nell'occasione De Luca ha ricordato che "qualcuno ha detto addirittura che senza la mascherina verranno turisti in allegria. A me pare il contrario: i turisti vengono quando sono sicuri che c'è una società responsabile, non scapigliata e perduta nella movida irresponsabile che ci porterebbe, e ci porterà se sarà irresponsabile, a un nuovo calvario nel mese di ottobre".

Ieri la decisione di Speranza: dal 28 no all'aperto in zona bianca

Dal 28 giugno niente obbligo di mascherina nelle regioni in "zona bianca". Il provvedimento, che riguarda anche la Campania, è arrivato ieri dal Cts (Comitato Tecnico Scientifico) ed è stato annunciato dal ministro della Salute Roberto Speranza: "Dal 28 giugno superiamo l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto in zona bianca, ma sempre nel rispetto delle indicazioni precauzionali stabilite dal Cts".

La polemica tra De Luca e de Magistris

Vincenzo De Luca però già da venerdì scorso aveva predicato prudenza. "In Campania manterremo l'obbligo della mascherina all'aperto anche in estate", preannunciando un'ordinanza in senso contrario. Contro di lui, tra gli altri, anche il sindaco di Napoli Luigi de Magistris: "Sono assolutamente favorevole già da oggi a togliere le mascherine all'aperto perché credo che in questo momento è veramente inutile, se non controproducente per altre patologie".