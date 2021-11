Covid, De Luca: "Lockdown solo per i non vaccinati"

"Chi non si è vaccinato non può avere gli stessi diritti di chi ha scelto di farlo". Come suo solito, Vincenzo De Luca non usa giri di parole e accoglie la proposta che arriva dai presidenti di Regione del Nord per arginare l'aumento dei contagi Covid: "Lockdown solo per i non vaccinati? Lo speso. Stiamo pagando le conseguenze del comportamento di chi confonde la liberta democratica con l'irresponsabilità. Siamo la prima regione partita con la terza dose per tutti coloro ch hanno completato il ciclo vaccinale da almeno sei mesi. La priorità resta il personale sanitario, seguito da quello scolastico. Stiamo riscontrando un cospicuo aumento di casi tra gli under 15 e se non vogliamo chiudere le scuole tra qualche settimana dobbiamo muoverci".