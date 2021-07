De Luca intervistato da Vespa: "In Campania presenza preoccupante di variante Delta" | VIDEO

Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi.

Devi disattivare ad-block per riprodurre il video.

Il tuo browser non può riprodurre il video.

Il Presidente della Regione ha rilasciato un'intervista al noto giornalista Rai a Sorrento in occasione della tre giorni organizzata da Alis

"In Campania abbiamo una presenza preoccupante di variante Delta". Così Vincenzo De Luca ha parlato dell'emergenza Covid-19 in Campania nel corso di una lunga intervista rilasciata al noto giornalista Rai Bruno Vespa a Sorrento, in occasione della tre giorni organizzata da ALIS (Associazione Logistica dell'Intermodalità Sostenibile).