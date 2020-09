De Luca indagato, avrebbe favorito i suoi quattro autisti

Scossone nel mondo politica, dopo la notizia che vede Vincenzo De Luca indagato dalla Procura di Napoli per falso e truffa, in quanto avrebbe favorito quattro suoi autisti, come racconta su Repubblica Conchita Sannino.

I quattro sarebbero stati elevati al ruolo di addetti o responsabili di segreteria del presidente con uno stipendio ben più alto. Stando all’indagine della pm Ida Frongillo, coordinata dall’aggiunto Vincenzo Piscitelli, i quattro vigili-autisti erano inseriti come membri dello staff delle relazioni istituzionali, pur essendo privi di formazione ed esperienze in tale ambito.

L'indagine è partita tre anni fa, dopo l'incidente stradale del 15 settembre 2017 a Salerno, che vide una ragazza di 22 anni travolta dalla vettura del Governatore guidata contromano da uno dei suoi autisti. L'opposizione rivelò che l'auto del governatore aveva percorso quel tratto di strada per consentire a De Luca di rientrare a casa e che l'autista e tre suoi colleghi erano stati trasferiti a Napoli ed elevati nello staff.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La difesa del Governatore, che nelle prossime ore spiegherà la propria posizione con una nota, sperava di chiarire la vicenda e chiuderla con una archiviazione prima delle Regionali.