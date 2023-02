De Luca: “Il Governo sta bloccando oltre cinque miliardi destinati alla Campania”

"Il Governo sta bloccando 73 miliardi di euro dei Fondi per la Sviluppo e la Coesione, di cui 5,6 miliardi destinati alla Campania. Poco alla volta vogliono prendere soldi dal Sud e spalmarli tutti al Nord. Per questo ribadisco che dobbiamo stare molto attenti alle 'palle' dell'autonomia differenziata". Lo ha detto il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a Piedimonte Matese (Caserta), dove ha presentato i nuovi treni della linea regionale Piedimonte-Napoli.

"La Regione Campania ha investito nel trasporto pubblico locale quasi un miliardo e 800 milioni di euro con l'obiettivo di avere una regione policentrica, ovvero consentire a tutte le province di poter raggiungere l'area metropolitana di Napoli. E con i nuovi treni portati sulla linea Piedimonte-Napoli dimostriamo di essere vicini alle zone più periferiche, e che soprattutto non ci sono territori di serie A e B, come è avvenuto in Campania per decenni, dove contava solo Napoli e un po' di Costiera". Ha proseguito De Luca, all'inaugurazione dell'ultimo dei cinque nuovi treni ibridi - alimentati a diesel e con batteria elettrica - realizzati dalla società regionale Eav che consentiranno entro pochi mesi di tagliare i tempi di percorrenza, dalle due ore ad un'ora e mezza.

"Fino al 2015 - ha aggiunto De Luca - la Regione Campania non aveva acquistato un treno nuovo e un pullman nuovo, nulla. Sulla tratta Piedimonte-Napoli noi abbiamo portato sette treni nuovi, due ristrutturati e 5 completamente nuovi. Ovviamente stiamo lavorando per migliorare ulteriormente il servizio per i pendolari. I treni nuovi significa puntualità nelle corse, non avere fermate per incidenti. Su questa tratta credo che abbiamo fatto un lavoro eccellente. Poi abbiamo criticità su altri servizi pubblici, in particolare l'area della Circumvesuviana dove abbiamo un ritardo per le forniture dei treni nuovi, ma va detto che in questi tre anni di Covid le aziende sono state completamente bloccate. Ora - ha concluso De Luca - abbiamo ripreso anche il lavoro delle forniture, e nell'arco di due anni avremo rinnovato tutto il palco dei pullman e dei treni regionali".