De Luca: “Il governo ha i tempi dell'Africa Subsahariana”

"Ho sorriso quando Meloni, in Abruzzo, dove sono tutti impegnati nella transumanza, ha detto che questo governo si caratterizza per rapidità di decisione. Gesù, Giuseppe e Maria. Sui fondi coesione è passato un anno e mezzo, siamo andati al Tar, che ha dovuto fissare un tempo di 45 giorni al ministero della Coesione, altrimenti nominano un commissario. Uno scandalo nazionale". Lo dice il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso di una diretta su Facebook.

Il governatore, in merito al blocco dei fondi sviluppo e coesione, parla di un "calvario indegno di un Paese civile. In Italia i tempi di decisione sono inferiori a quelli dell'Africa Subsahariana. Qui - evidenzia - si perdono anni, ma sono tutti sereni, tranquilli, in un clima di nirvana, di pace dello spirito. A me le ore che passano bruciano sulla pelle".