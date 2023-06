De Luca al ministro Fitto: “Dacci i soldi”

"In questo momento abbiamo i fondi sviluppo e coesione bloccati, oltre 20 miliardi bloccati da un anno. Per 3 mesi sono stati bloccati dal Governo Draghi, per 7 mesi dall'attuale Governo. Ho in corso da mesi una polemica con il ministro Fitto che non sblocca i fondi. La motivazione è che devono 'trovare coerenza fra tutti gli interventi in campo'. Ho detto a Fitto che questo livello di controllo fino al buco della serratura non funziona neanche in Corea del Nord, e vuoi farlo in Italia? Dacci questi maledetti soldi e facci aprire i cantieri, che Dio ti stramaledica". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto all'assemblea Asmel a Napoli.

"La verità - ha aggiunto De Luca - è che stanno cercando di bloccare la circolazione di denaro nel Paese, altrimenti non si spiega. È una cosa drammatica perché quando hanno approvato il Pnrr senza consultazioni con le Regioni, ci hanno detto che il Pnrr non avrebbe finanziato interventi su viabilità e territorio perché sarebbero stati finanziati con fondi sviluppo e coesione. Oggi siamo nella situazione in cui dovremmo garantire questi interventi come Regioni con il Fondo sviluppo e coesione, ma sono fondi bloccati. Dobbiamo verificare la coerenza universale tra gli interventi? Vuoi studiare le coerenze? Bene, mentre studi troviamo un punto di mediazione: comincia a darci un acconto del 50% dei 21 miliardi di euro, poi quando hai finito di studiare le coerenze blocchi il resto. Non hanno voluto. Ai sindaci dico che non abbiamo un euro per le manutenzioni stradali e la viabilità".