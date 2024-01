De Luca: "A rischio tutti gli eventi culturali 2024 e 2025"

Tutti gli eventi culturali della Campania dei prossimi due anni sono a rischio. Lo ha annunciato il presidente della Regione Vincenzo De Luca a margine dell'inaugurazione del tunnel di collegamento tra Porto di Pozzuoli e Tangenziale. Il governatore ha cominciato da diversi mesi una crociata contro il ministro Raffaele Fitto che sarebbe colpevole di aver bloccato i fondi di coesione e sviluppo destinati alla Campania e al resto del Sud.

"Senza quei fondi non avremo soldi da destinare ai teatri di tutto il territorio, compresi San Carlo e Mercadante. Organizzare un evento culturale richiede mesi di lavoro, i contratti si firmano un anno prima. Il Governo sta attuando una politica criminale contro il Mezzogiorno e per questo abbiamo deciso di presentare una denuncia contro il ministro che ho soprannominato 'Buio Fitto'. Anche i lavori per la viabilità dipendono dai fondi di coesione e sviluppo e i Comuni non possono essere lasciati soli. Chiederemo ai sindaci di partecipare a questa battaglia politica".