Elezioni, De Luca: "Sono un po' depresso, ci stanno rovinando pure agosto"

Si dice "depresso" per l'agosto "rovinato" dalle elezioni, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca. Il giovernatore è intervenuto a margine della presentazione di Bct Music Festival e Un'estate da Re, a palazzo Santa Lucia.

"Sono un po' depresso anche perché ci stanno rovinando pure agosto. La cosa che mi intristisce è la convinzione che io ho che dopo il 25 settembre staremo esattamente come oggi, se non peggio di oggi - ha detto De Luca facendo riferimento alle elezioni politiche - Mi auguro soltanto che i nostri concittadini diano il loro consenso non a quelli che sono nemici del Sud e si preparano a togliere altre risorse al Sud, cioè ai nostri figli. Valorizziamo quelli che intendono difendere il Sud e la Campania in modo particolare".

Sul turismo

Il presidente De Luca ha anche parlato della situazione del comparto turistico regionale. "Ormai abbiamo l'occupazione al 100% di tutte le strutture alberghiere della Campania e la promozione di tutto il territorio, da Napoli città, a Caserta a Paestum, a Salerno, al Sannio, all'Irpinia. Uno sforzo gigantesco che stiamo facendo per valorizzare gli eventi culturali e la promozione turistica del nostro territorio".