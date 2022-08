De Luca: “Alle elezioni fate attenzione a chi le cosa le fa e non le dice soltanto”

"Ai miei concittadini dico di fare attenzione alle elezioni. La cosa più facile in politica è parlare, la cosa più difficile è fare. Nelle campagne elettorali si parla molto. Cercate di capire chi è in grado di fare. Ci si può innamorare di singole personalità politiche, poi arriva il momento della verità. Già abbiamo avuto in Italia l'esperienza delle fiammate, poi passano i mesi e gli anni e i palloncini si sgonfiano". Così il governatore campano Vincenzo De Luca durante la sua consueta diretta Facebook del venerdì. De Luca si è poi concentrato sulla sua regione.

"In Campania abbiamo 400mila pazienti diabetici. Abbiamo deciso di cancellare una situazione intollerabile con decine di anziani che in inverno facevano la fila in centri privati convenzionati: abbiamo deciso di aumentarli di 36 unità a iniziare da settembre, in aggiunta ai 60 centri anti diabete già esistenti" ha aggiunto De Luca che poi ha parlato del trasporto pubblico. "Ad oggi sono stati sottoscritti 30mila abbonamenti gratuiti per gli studenti per i mezzi pubblici, contiamo di arrivare a 130mila".

"Avremo il problema legato all'aumento del prezzo delle materie prime che rischia di bloccare il Pnrr e i cantieri. Nei prossimi giorni saremo obbligati a rivedere le basi elementari per le gare bandite, rischiamo che non partecipino le imprese. Siamo alla vigilia di gare importanti per nuovi ospedali e impianti di compostaggio, dobbiamo rivedere i capitolati di gara, impegnare risorse non previste" ha concluso.