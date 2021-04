De Luca: "Ho ascoltato le parole di Draghi sul Sud e ho provato profondo disagio"

Il Presidente della Regione Campania commenta le parole del Presidente del Consiglio in Senato sul Recovery Plan: "Nessun riferimento al divario di spesa storica"

"Ho ascoltato la replica del Presidente Draghi relativa alle risorse per il Sud. Ho tirato un sospiro di sollievo quando il Presidente ha terminato questa parte del suo intervento. Se fosse andato avanti per qualche altro minuto, avremmo appreso che il Sud deve restituire qualche centinaio di miliardi al resto del Paese". Così il Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, in una nota, ha commentato le parole del Presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della replica al Senato sul Recovery Plan.

"Nessun riferimento al divario di spesa storica. E anche la colpa di non saper progettare e spendere. Nessuna analisi differenziata fra i diversi territori e istituzioni nel Sud, dove si ritrovano certamente aree di clamorosa inefficienza (e tollerate colpevolmente per anni dai governi centrali) ma anche realtà e classi dirigenti impegnate, in condizioni di pesante disparità, nella sfida dell’efficienza, dello sviluppo, della legalità e della sburocratizzazione", ha aggiunto il Governatore campano.

"Si prova una sensazione di profondo disagio. Avremo modo di spiegare la storia e la realtà concreta e viva del Mezzogiorno e della sua gente, il più delle volte occultata dietro furbesche ed astratte letture contabili. Quanto ai consulenti offerti generosamente al Sud, vista l’esperienza fatta, dovremmo considerarla una chiara minaccia", ha concluso De Luca.