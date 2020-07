De Luca: "Ordinanze restrittive in arrivo. Dobbiamo convivere 7-8 mesi con il Coronavirus"

Consueta conferenza stampa del venerdì nella quale Vincenzo De Luca illustra ai campani i risultati raggiunti e le iniziative per arginare l'epidemia da Covid-19.

Fase di transizione

"In Italia abbiamo ripresa del contagio. Nel resto del mondo in alcuni paesi c'è esplosione del contagio. Ritorno del virus anche in Spagna e Francia. Il Governo deciso di aprire tutto in Italia, con ripresa movida, mercati, fiere, era da mettere nel conto la ripresa del contagio. Errore non aver chiuso bene o controllati gli arrivi dall'estero. Maggioranza contagi anche in Campania originati da arrivi da Est Europa, Bangladesk, Usa, Brasile. C'è stato anche però rilassamento che ha favorito contagi. Siamo nella fase dove avendo aperto tutto dobbiamo convivere con il Coronavirus per 7-8 mesi. Dobbiamo stare attenti o non arriviamo neppure a settembre. Indispensabile essere rigorosi per governare la transizione fino all'arrivo dei vaccini. Faremo ordinanze regionali restrittive: non si può viaggiare senza mascherine sui mezzi trasporti pubblici. Pena multa mille euro. Obbligatoria mascherina con assembramenti. Faremo probabilmente nuove ordinanze anche. La sfida è sul tempo, su rapidità intervento regionale".

Ordinanze in arrivo e contagi

"Oggi 9 contagi in Campania. Non è situazione drammatica, ma va controllato tutto. Sono il risultato del tracciamento dei contatti, da chi era positivo abbiamo ricostruito contatti individuandone 9. Vanno trovati oggi tutti i contatti, meglio qualche positivo in più stando poi tranquilli. Tra i casi di oggi un cameriere in costiera sorrentina, poi un dentista che era andato in Albania e i suoi pazienti sono sotto monitoraggio e un cittadino di Mercato Sanseverino andato sempre in Albania. Arrivano in Campania pullman stracarichi di viaggiatori dall'Est Europa, senza controlli, stiamo verificando di rendere obbligatorio arrivo in punti di raccolta provincia provincia obbligando chi guida o le società di viaggio a garantire tranquillo sierologico e della temepratura prima che sbarchino sul nostro territorio. Poi stiamo valutando seconda ordinanza per ristoranti. Ci sono capitati positivi ma poi quando abbiamo cercato numeri di telefono di coloro che erano stati a pranzo erano falsi per il 70%. Non so se sono stupidi o irresponsabili. Dovrebbe diventare obbligatorio almeno per uno esibire la carta d'identità, nell'interesse dei clienti":

Elezioni e sviluppo

"Penso allo sviluppo economico e del lavoro. Abbiamo presentato il masterplan domitio flegreo. Abbiamo fatto passi decisivi per depurare il Sarno. Finanziamenti importanti per diversi paesi. Tra un anno Campania regione ambientalmente più avanzata d'Italia. La Terra dei Fuochi non esisterà più. Invece in Campania ci si appassiona per questioni sulle liste e sulle sottoliste per le elezioni. 2500 posti di lavoro per il Concorsone. Arriveremo a 10mila giovani assunti. C'è anche una grande vivacità culturale e quantità di eventi per riportare tutti noi alla vita normale. E' anche richiamo per turisti".