De Luca: "Senza Green pass a fine agosto rischiamo di richiudere tutto"

"Oggi abbiamo oltre 350 positivi in Campania. La grandissima parte di questi sono asintomatici o hanno lievi sintomi. Non si registra un appesantimento delle presenze negli ospedali e questo ci dà un po' di serenità. Raggiungiamo oggi 3 milioni di cittadini che hanno fatto la doppia dose di vaccino. Dobbiamo continuare con tenacia la campagna di vaccinazione, fino ad ottobre, e raggiungere i nostri obiettivi, ovvero immunizzare 4,2 milioni di cittadini. Contro il Green pass ho assistito a manifestazioni stupide. Ho visto immagini di parlamentari di Fratelli d'Italia con cartelli con su scritto 'no Green pass'. Che significa? Prendiamo l'esempio concreto dell'accesso ai ristoranti con il Green pass: questa cosa favorirebbe una maggiore presenza dei cittadini nei locali, se uno sa che all'interno ci sono solo persone vaccinate. Senza questa decisione a fine agosto, dopo i gavazzamenti, noi rischiamo di richiudere tutto. Ci vuole tanto a capire che si tratta di un aiuto per tenere aperte le attività economiche?". Così il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione in Campania nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

Il Governatore ha parlato in maniera dettagliata della campagna vaccinale anti-Covid e delle scuole: "Abbiamo un livello altissimo in Campania di vaccinazione del personale scolastico, docente e non docente. Ma per aprire tutte le scuole agli studenti, dobbiamo completare la campagna di vaccinazione per gli under 18. Mettiamocelo in testa, solo questo ci consentirà di avere un anno scolastico normale".

"Tutti - ha aggiunto De Luca - devono capire che anche i vaccinati devono indossare la mascherina. La mascherina anche all'aperto bisogna metterla, perchè ci tutela. Anche una piccola parte dei vaccinati può contagiarsi, senza fortunatamente avere gravi conseguenze sanitarie. Da questo deve arrivare la spinta a completare la campagna di vaccinazione. Comprendiamo che dopo un anno e mezzo siamo un po' tutti stremati e che anche il personale medico ha bisogno di respirare. Mettiamo nel conto che ci sia una riduzione della campagna di vaccinazione, ma prepariamoci a riprendere forte dall'ultima settimana di agosto. In ogni caso alcune Asl, anche nel mese di agosto, stanno mettendo in campo di iniziative aperte a tutte, per vaccinarsi senza prenotazione. Stiamo facendo di tutto per aumentare il numero dei nostri cittadini vaccinati ed immunizzati. Dobbiamo essere consapevoli che il tempo in cui completiamo la campagna vaccinale, è decisivo per bloccare il diffondersi di altre varianti. Più perdiamo tempo, più la situazione si complica. Il tempo è determinante per tornare alla vita normale".