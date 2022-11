De Luca contro il Governo Meloni: "Bloccano fondi destinati al Sud per spalmarli sul resto del Paese"

"Il Fondo sviluppo e coesione, già oggetto di una polemica con il governo precedente, non viene sbloccato. Dunque rialimentiamo la polemica anche con questo governo. Fondo sviluppo e coesione significa 20 miliardi di euro destinati al Sud, di cui 5.5 miliardi alla Regione Campania. Stanno bloccando i finanziamenti destinati al Sud, perchè stanno tentando di assorbire, diciamo così, volevo dire 'rubare', i soldi destinati al Sud per spalmarli sul resto del Paese. Non va bene, non è tollerabile. Sta di fatto che quei 20 miliardi rimangono bloccati". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, nel corso della sua abituale diretta social del venerdì pomeriggio, è tornato a parlare della questione relativa al Fondo per lo sviluppo e la coesione.

Il governatore campano ha poi detto la sua sulle polemiche relative al reddito di cittadinanza: "C'è stata una discussione molto ideologica sul reddito di cittadinanza. Tutte le forze politiche hanno detto che quella misura andava corretta, modificata, distinguendo le aree di povertà, le famiglie con disabili, le persone che non possono andare a lavorare, gli ultra 50enni, le famiglie numerose. Questo fa parte di un compito doveroso dello Stato di aiuto alla povera gente e su questo c'era consenso da parte di tutte le forze politiche. Per quanto riguarda i giovani che percepiscono il reddito di cittadinanza, tutti quanti hanno detto che occorreva portare delle modifiche, tranne Fratelli d'Italia che proponeva l'eliminazione del reddito di cittadinanza. Il tema del reddito di cittadinanza è stato affrontato in maniera assolutamente sbagliata e ideologica. Noi dobbiamo apportare correzioni necessarie ed eliminare aree di furbizia e parassitismo. Ci sono stati innumerevoli casi di percettori che non avevano assolutamente diritto. Questo problema viene risolto in maniera molto semplice, facendo controlli preventivi. Si poteva inserire un criterio molto semplice di modifica. La misura di controllo preventivo, che avrebbe risolto il 90% dei problemi, non è stato adottata. L'impressione è che si voglia assorbire quelle risorse per spalmarle sul piano nazionale e questo non è accettabile. Un conto è la lotta contro parassiti ed imbroglioni, un altro è privare di un sostegno la povera gente".