De Luca: "La Russia rappresenta un pericolo. Ripercussioni della guerra sull'Italia sin da subito"

"Abbiamo tutti quanti davanti agli occhi le immagini drammatiche della guerra in Ucraina. Voglio esprimere la nostra solidarietà più profonda al popolo ucraino. Non avremmo mai immaginato di rivedere le scene viste nei filmati della seconda guerra mondiale. Le giovani generazioni avevano perduto la memoria di cosa è una guerra. La realtà ci ricorda che anche la democrazia è una costruzione storica e anzi, nel mondo contemporaneo, è una forma di governo minoritaria. Come è stato possibile che esplodesse la guerra nel cuore dell'Europa? La Russia sta vivendo con grande frustazione il tramonto dell'Unione Sovietica e Putin interpreta questa grande frustrazione. Putin ha come retropensiero ricostruire in qualche modo l'impero sovietico. La Russia di oggi, quindi, rappresenta un pericolo permanente per questo motivo. La Russia è una potenza militare, ma la forza economica russa è poca cosa. Il problema non finirà con l'Ucraina. Avremo avanti a noi anni, forse decenni difficili. Questa guerra cambia gli equilibri nel mondo ed apre una nuova pagina nella storia contemporanea. Se la Russia mantiene questo orientamento, i problemi dureranno decenni. Putin, ovviamente, ha messo nel conto le sanzioni, i danni economici e l'isolamento a livello internazionale, ma lui ragiona su una scala temporanea di decenni. E' un po' il problema che si ha con la Cina". Così Vincenzo De Luca ha parlato nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, dedicata stavolta in gran parte a quanto sta accadendo in Ucraina e alle ripercussioni sull'Italia.

Le conseguenze della guerra in Ucraina sull'Italia

"Ovviamente - ha aggiunto il presidente della Regione Campania - ci sono le conseguenze di questa guerra, che colpiranno la Russia nel tempo ma nell'immediato, in modo particolare, l'Italia e la Germania. L'Italia perchè siamo dipendenti dal gas russo: abbiamo la dipendende energetica più pesante di tutti i paesi occidentali. Insieme con la Germania, poi, siamo i paesi che esportano più tecnologie di meccanica di precisione in Russia. Le sanzioni economiche bloccheranno questi scambi commerciali. Per questo bisognerà essere solidali nel comminare sanzioni alla Russia, ma anche quando si tratterà di aiutarsi a reggere le difficoltà economiche. Se noi dovessimo avere l'interruzione delle forniture di gas dalla Russia, ci dovrà essere un meccanismo di solidarietà di tutti i paesi occidentali verso l'Italia, utilizzando in comune le risorse strategiche di gas accumulate in ogni paese. Non si può chiedere all'Italia di chiudere il suo apparato produttivo per carenza energetica".

Il problema energetico nel nostro paese

"Questa vicenda ha richiamato l'Italia alla realtà dura. Per troppi anni non abbiamo considerato il problema dell'autonomia energetica del nostro paese. Non possiamo farci mettere in ginocchio dalla chiusura di un gasdotto o dal blocco delle forniture petrolifiche. In questi anni abbiamo detto no a tutte le fonti energetiche. Abbiamo fatto un referendum contro l'energia nucleare. A 200 km dall'Italia abbiamo la Francia che è autonoma per il 95% dal punto di vista energetico, l'opposto dell'Italia. Non possiamo riorientarci sul nucleare, ma cominciamo ad incrementare le forniture di gas e a vedere dove nel nostro territorio possiamo avere gas. Dobbiamo essere dentro i grandi programmi di ricerca scientifica e lavorare per moltiplicare le forniture energetiche, orientandoci su diversi paesi. Dobbiamo riprendere una politica estera di grande intelligenza, come tradizionalmente fatto dall'Italia nella prima Repubblica da Andreotti, da Craxi, dai comunisti, quando le forze politiche si univano per difendere gli interessi fondamentali della nostra patria. Ora la cosa principale da augurarsi è che non ci siano tragedie umanitarie di proporzioni inimmaginabili in Ucraina", ha concluso De Luca.