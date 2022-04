Covid, De Luca: "Intorno a noi numero enorme di positivi. Mascherine, i giovani non si facciano condizionare dal branco"

"Rinnovo un appello alla prudenza per quanto riguarda il Covid. Abbiamo ancora numeri non tranquillizzanti, non tanto per le terapie intensive, ma per i ricoveri ordinari e soprattutto abbiamo queste benedette varianti che sono maledettamente contagiose. Abbiamo intorno a noi ormai un numero enorme di positivi. In queste settimane, ovunque mi giri, trovo positivi, tanto da dover ormai fare lo slalom. Grazie a Dio non abbiamo grandi criticità sanitarie, ma il problema rimane pesante. Tenete conto che nei prossimi mesi avremo un rimescolamento sociale, l'estate, le ferie, centinaia di migliaia di turisti. Manteniamoci prudenti e per cortesia, manteniamo l'uso della mascherina. Lo dico soprattutto ai giovani, non vi fate condizionare dalla logica di branco. Se non portate la mascherina non è che siete più maschi, siete più stupidi. Pensate a tutelare la vostra salute. Se vogliamo non ricominciare il calvario, dobbiamo essere prudenti". Così Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione in Campania nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

Il presidente della Regione ha parlato in maniera dettagliata di sanità: "Sulla sanità stiamo facendo belle cose. Stiamo attrezzando la Regione Campania affinchè sia all'avanguardia nel campo della procreazione medicalmente assistita per cercare di impedire viaggi della speranza di giovani coppie, talvolta all'estero, per avere la possibilità di essere genitori. All'Ascalesi abbiamo inaugurato il sistema tecnologico Vectra mediante il quale è possibile avere un'immagine ad altissima definizione della superficie dell'organismo umano per fare un lavoro di prevenzione dei tumori della pelle, accrescendo l'eccellenza che già riguarda l'istituto Pascale. Siamo l'unica regione d'Italia che abbiamo deciso per l'aiuto alle famiglie da parte degli psicologi. Proprio oggi parte il bando. Daremo una mano a 1600 famiglie del nostro territorio regionale. Gli altri parlano, la Regione cerca di fare cose concrete. In Campania registriamo risultati eccezionali per la campagna di vaccinazione ordinaria non Covid per i nostri bambini, ma anche Covid. Rilevo, invece, una criticità che riguarda il papillomavirus ed il meningococco B, che non sono vaccini obbligatori ma consigliati. Ci sarà, inoltre, un ulteriore avanzamento nella cura del diabete nella nostra regione. In Campania abbiamo 400mila pazienti, con un picco nazionale di diabete infantile. Dal 2019 ad oggi c'è stato un incremento di oltre il 20% di diabete infantile. Apriremo 95 centri pubblici e privati per la cura del diabete. Vogliamo fare uno sforzo straordinario, anche dal punto di vista delle nuove tecnologie per la cura. Faremo di tutto per essere i primi in Italia".

Trasporti

"Abbiamo fatto un lavoro davvero importante. Siamo scesi sotto la media nazionale per l'anzianità dei mezzi su gomma, passando da 17 a 7 anni. In questi due anni sono diminuite le entrate per Eav e Air, perdendo 60 milioni di euro di entrate per l'enorme diminuizione dei viaggiatori e oggi abbiamo anche l'aumento dei costi dell'energia. Abbiamo deciso di assorbire quasi 500 lavoratori della Ctp. Nel giro di pochi mesi porteremo a regime il servizio e l'assorbimento dei dipendenti. Ci muoviamo in direzione di un'azienda unica del trasporto pubblico regionale. Ovviamente è importante avere i bilanci in ordine. Riassumo i numeri: 2300 nuove assunzioni fra Eav e Air, un programma di acquisto di 1300 autobus nuovi 800 dei quali già consegnati, 200 treni nuovi 50 dei quali già consegnati, 35 cantieri aperti da Eav. Sono in programma altre opere straordinarie: la bretella di collegamento con l'alta velocità di Afragola dalla stazione di Napoli per 1,2 miliardi di investimenti, il raddoppio della Circumvesuviana Castellammare-Sorrento, la bretella di collegamento Agropoli-Contursi ed un collegamento analogo tra l'autostrada Napoli-Roma ed il litorale domizio. Avremo miliardi di euro di investimenti nel campo del trasporto pubblico, così come in quello della sanità", ha aggiunto De Luca parlando della situazione del trasporto pubblico regionale.

Cultura

"Anche qui la Regione Campania si conferma come quella con l'offerta culturale più vasta e varia dell'intero paese. Abbiamo stanziato 3.5 milioni di euro per il Teatro Mercadante, che si aggiungono ai 7 milioni per il San Carlo, 4,5 milioni per il Campania Teatro Festival, oltre 4 per il Giffoni Film Festival, uno sforzo gigantesco che la Regione non potrà sostenere in eterno. Ho parlato con il sindaco di Napoli anticipandogli che dovremo riequilibrare i contributi tra Comune e Regione. Per quest'anno faremo ancora uno sforzo straordinario", ha concluso il governatore.