De Luca: "In autunno terza dose per chi si è vaccinato a gennaio. In Campania mascherina almeno fino a luglio"

"Cominciamo a respirare e ad intravedere la possibilità di una vita normale grazie ad una campagna di vaccinazione, andata avanti tra alti e bassi, ma che giorno dopo giorno sta raggiungendo risultati importanti. Importante è stato anche non aver anticipato di due mesi le aperture: il Governo ha fatto bene ad essere prudente. Sento qualcuno, anche esponenti di Governo, che dicono che potremo presto togliere la mascherina all'aperto. In Campania no, la terremo sicuramente fino a luglio, poi vedremo successivamente. Bisogna fare ancora molta attenzione, soprattutto alle varianti. Bisognerà vigilare a Capodichino sugli arrivi, con un programma di tamponi intenso". Così il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione in Campania sull'emergenza Covid e sulla campagna vaccinale nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

"Tra ottobre e novembre, probabilmente, dovremo fare la terza dose per chi ha avuto le prime due a gennaio. Dobbiamo poi vaccinare la popolazione scolastica in vista della prossima stagione. C'è ancora un lavoro enorme da fare. La Campania può e deve essere orgogliosa. Siamo la prima regione d'Italia per i risultati anti-Covid. Abbiamo raggiunto tanti obiettivi, come ad esempio le isole Covid-free. Abbiamo già consegnato 250mila tessere di avvenuta vaccinazione, per primi in Italia. In Europa si parla, noi già l'abbiamo realizzata. Con questa tessera si potrà andare allo stadio, al cinema, al teatro. Ci auguriamo di avere una bella stagione turistica", ha aggiunto il Governatore.

De Luca ha poi anticipato un'importante novità per quanto riguarda i matrimoni: "Anticiperemo i matrimoni, da fine maggio sarà possibile celebrarli nella nostra regione con un protocollo. Daremo una mano al settore del wedding".