De Luca: "In Campania manterremo obbligo di mascherina all'aperto. La ricreazione rischia lo stop a inizio autunno"

"L'ultima è stata una settimana di effervescenza e confusione nella battaglia contro il Covid. In Italia abbiamo realizzato un sistema organizzativo che non funziona e non è il massimo dell'efficienza. E il livello di confusione, quando si parla di Covid nel nostro Paese, non è più tollerabile. Abbiamo chiesto al Governo che parli una sola voce, che non può che essere il Ministero della Salute come in tutti i Paesi civili del Mondo. Alcune comunicazioni degli ultimi giorni sono state demenziali. Su vaccino Astrazeneca, poi, c'è stata grande confusione, che ha prodotto un rallentamento della campagna di vaccinazione. Il Governo ci ha comunicato che si possono fare le seconde dosi con Pfizer o Moderna per gli under 60 vaccinati in prima dose con Astrazeneca. Ora tutte le altre regioni stanno ponendo le domande che abbiamo posto noi una settimana fa. E' sconvolgente la quantità di pecoroni che c'è nel nostro Paese. Siamo alla beatificazione di alcune figure, come quella del Commissario straordinario. I risultati raggiunti sono frutto del lavoro delle regioni. Anzi, per quanto mi riguarda, il ruolo del Commissario influisce in maniera negativa. Per la seconda dose con vaccino diverso da Astrazeneca per gli under 60 mi fido, personalmente, di quanto dice il Prof. Massimo Galli, per cui procederemo in questa direzione". Così il Presidente della Regione Vincenzo De Luca ha fatto il punto della situazione in Campania sull'emergenza Covid e sulla campagna vaccinale nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio.

"Ai nostri concittadini raccomando di vaccinarci tutti. C'è stato un rallentamento nella campagna di vaccinazioni dovuto alla confusione proveniente da Roma. In Campania registriamo scarsa partecipazione nella fascia dei cittadini sopra i 60 anni. Questo non va bene. Li invito ad iscriversi alla piattaforma e prenotarsi. Da lunedì saremo in zona bianca anche in Campania e tutta questa ricreazione rischia di essere interrotta tra fine settembre e inizio ottobre. Non credo avremo la stessa situazione di un anno fa, grazie ai vaccini, l'emergenza non sarà di quelle dimensioni, ma rischiamo nuovi contagi e una nuova emergenza. Purtroppo c'è un 15/20% di cittadini che possono contagiarsi perchè hanno scelto di non vaccinarsi. Durante l'estate la movida può essere causa di diffusione del contagio. Occhio, poi, alle varianti e alla riapertura delle scuole. E' per tutti questi motivi che dobbiamo vaccinarci tutti. Se non stiamo attenti e non completiamo la campagna di vaccinazione, a fine settembre/inizio ottobre il rischio è di avere nuovi problemi con l'epidemia da Covid. Noi abbiamo il dovere di spiegare ai cittadini perchè i pericoli sono ancora dietro l'angolo. Per i motivi che ho appena detto, in Campania manterremo l'obbligo della mascherina all'aperto anche in estate", ha proseguito il Governatore.

Sul trasporto pubblico De Luca ha aggiunto: "Con la zona bianca credo che il Governo darà l'autorizzazione a viaggiare fino all'80% della capienza sui mezzi di trasporto, traghetti, navi e quant'altro".