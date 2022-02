De Luca: "Ci avviamo ad uscire dal tunnel del Covid. La mascherina all'aperto ci aiuta a stare più sereni"

"Credo che ci stiamo avviando ormai verso la fase di uscita dall'epidemia e del ritorno alla normalità. Credo che dopo la prossima settimana la regione potrà tornare in zona bianca. Non cambia granchè, cambia solo dal punto di vista psicologico. Sono ormai quasi due settimane che registriamo un tasso di occupazione delle terapie intensive che è al di sotto del 10%. Questo vuol dire che la linea di rigore che stiamo seguendo produce risultati significativi e dobbiamo continuare così. La nostra linea è stata sempre quella di aprire tutto, ma per sempre. Non per finta. Questo ci consentirà, progressivamente, di riaprire le attività ordinarie". Così il presidente della Regione Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, ha fatto il punto della situazione in Campania.

"Le mascherine all'aperto ci aiutano a stare più sereni"

"Uno dei danni determinati dall'epidemia è stato l'aggravamento della situazione di migliaia di pazienti non Covid, che hanno dovuto magari rinviare interventi nel campo neurologico, cardiologico e così via. Ovviamente non abbiamo mai interrotto le prestazioni urgenti. Ma il danno prodotto dall'epidemia sta nell'aver allungato alcuni tempi di attesa e nell'aver procrastinato interventi che potevano essere rinviati. Ora dobbiamo ritornare ad offrire servizi rapidi ai cittadini, anche a pazienti non Covid. Se la situazione prosegue così, credo che già per fine mese potremo riaprire reparti che avevamo chiuso per accogliere pazienti Covid. Da due settimane il dato è buono nelle terapie intensive, mentre è ancora rilevante nei ricoveri di pazienti Covid in area medica. Ci auguriamo di poter avere un allegerimento complessivo per la fine del mese. Nel frattempo, ovviamente, rimane obbligatorio l'uso della mascherina all'aperto in Campania. E' una piccola misura che ci aiuta a uscire dal Covid e ci aiuta a stare più sereni. Significa proteggersi di più nelle due situazioni più delicate di assembramento: all'entrata e all'uscita dalle scuole e nelle serate e nottate di movida, quando abbiamo in qualche caso situazioni di assembramenti fuori controllo. Rinnovo l'appello ai cittadini ad aiutarci in quest'ultima coda, ci auguriamo, di epidemia Covid. Nessun rilassamento, ma abbiamo anche il diritto di cominciare a respirare. Un po' di pazienza per le mascherine, è un piccolo sacrificio che ci aiuterà a uscire definitivamente dall'emergenza. Con la collaborazione di tutti, a brevissimo, torneremo davvero alla vita normale", ha aggiunto il governatore.

"Recuperare i ritardi negli screening oncologici"

"Dobbiamo anche migliorare dal punto di vista degli screening oncologici, che con il Covid avevano fatto registrare un abbassamento drammatico. Qui dobbiamo riprendere rapidamente, perchè la situazione è davvero grave, e con grande determinazione. Dobbiamo recuperare perchè i ritardi accumulati sono gravi. Nel frattempo abbiamo elaborato un piano per 169 case di comunità. Saremo impegnati in uno sforzo gigantesco per i prossimi anni. Presenteremo questo piano la prossima settimana. Andrà affrontato il tema del personale che andrà impiegato in queste case di comunità. Per la parte sanitaria, dunque, stiamo uscendo dal tunnel e ci avviamo al ritorno alle attività ordinarie. C'è poi un programma gigantesco da 1 miliardo e 300 milioni che riguarda la rete degli ospedali: i nuovi ospedali della Costiera sorrentina, il Ruggi a Salerno, il raddoppio di Nola, l'ampliamento a Pozzuoli, i nuovi ospedali di Giugliano, Sessa Aurunca e così via", ha concluso De Luca.