De Luca: "Sanità in ginocchio con le decisioni del Governo. Sarà impossibile tenere aperti pronto soccorso"

"Le decisioni o non decisioni del Governo stanno mettendo in ginocchio la sanità pubblica. L'irresponsabilità del governo nazionale, per quello che ha fatto nella legge di bilancio in relazione alla sanità pubblica, rischia di creare una situazione per la quale sarà impossibile tenere aperti i pronto soccorso per mancanza di risorse e per mancanza di personale. Lo ripeto perchè rimanga ben impresso in testa: il governo nazionale sta prendendo decisioni che porteranno alla chiusura dei pronto soccorso e alla impossibilità di realizzare i turni per il personale dell'area delle emergenze. Non credo si possa dire che questa sia una scelta casuale. Si sta mettendo in ginocchio la sanità pubblica. Questo è un obiettivo politico. Non posso immaginare che siano talmente stupidi da non rendersi conto che se non stanzi neanche un euro nella legge di bilancio, è evidente che arriveremo a situazioni drammatiche. D'altra parte stiamo leggendo sulla stampa di tutte le parti d'Italia delle situazioni di emergenza che si stanno creando soprattutto per le liste d'attesa e per i pronto soccorso. Il Governo ha stanziato 2 miliardi di euro che servono a malapena a pagare l'aumento dei costi dell'energia nelle strutture sanitarie. Non c'è un euro in più per il personale medico. Nessuno si sta interessando di far fronte alla carenza di personale anche con misure straordinarie, anche utilizzando e pagando adeguatamente gli specializzandi. E' qualcosa di sconvolgente dal mio punto di vista. Io faccio fatica a capire come ci si possa presentare davanti agli italiani avendo preso decisioni che mettono in ginocchio la sanità pubblica del nostro Paese". Questo l'allarme lanciato dal presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca nel corso della sua consueta diretta social del venerdì pomeriggio sul tema della sanità pubblica.

L'aumento del prezzo della benzina

Il governatore campano ha poi affrontato anche il tema degli aumenti del prezzo della benzina: "Abbiamo registrato un aumento francamente sconcertante del prezzo della benzina. Il Governo non ha ritenuto di fare alcun intervento sulla tassazione che pesa sul prezzo della benzina, dando francamente una prova grande di incoerenza. Questo penalizza due volte gli italiani: la prima per l'aumento del prezzo della benzina. La seconda perchè quando aumenta il costo della benzina, aumenta quello del trasporto per tutti i prodotti ed in modo particolare per quelli alimentari. Quindi per le prossime settimane dobbiamo aspettarci un ulteriore aumento dei prezzi per i prodotti agricoli e alimentari. A me pare una scelta irresponsabile. Meloni ha detto che non ci sono soldi, ma non c'erano neanche tre mesi fa quando si faceva la campagna elettorale. Se non ci sono soldi per impedire l'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, vuol dire che risparmi il quasi miliardo di euro che è stato regalato alle società sportive di calcio in queste condizioni. Allora non vale nessuna delle giustificazioni addotte. Ad oggi la situazione è estremamente preoccupante".