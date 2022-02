De Luca: "Sull'uso delle mascherine all'aperto in Campania vogliamo evitare finzioni e prese in giro"

Dopo due settimane di stop, è tornato il tradizionale appuntamento del venerdì pomeriggio con la diretta social del presidente della Regione Vincenzo De Luca per fare il punto sull'emergenza Covid e non solo in Campania: "Grazie a Dio la situazione Covid va migliorando in maniera sensibile in tutta Italia e nella nostra regione. In Campania abbiamo deciso di mantenere l'obbligo di indossare la mascherina anche all'aperto. Non è un grosso sacrificio. Vorremmo evitare, diversamente dal governo nazionale, finzioni e prese in giro. Il Governo stabilisce che non è obbligatorio l'uso della mascherina, ma bisogna portarla in tasca e poi metterla in caso di assembramenti. Quando si passeggia in una strada commerciale, come si fa a distinguere l'assembramento dal non assembramento? E' molto più semplice, invece, indossarla visto che è obbligatorio farlo sui mezzi di trasporto, nei locali al chiuso, nei negozi. Allora è preferibile fare un piccolo sacrificio, un piccolo gesto di prudenza, saltare il periodo di Carnevale, mantenerci tranquilli per evitare di riaccendere il contagio. Ho già detto 100 volte che siamo la regione con la densità più elevata d'Italia e dunque è bene avere un elemento di prudenza in più. E' migliorato molto il dato delle vaccinazioni nella fascia 5-11 anni. Siamo soddisfatti, abbiamo superato le 150mila vaccinazioni, siamo quasi a 200mila dosi somministrate tra prime dosi e richiami, nonostante affermazioni francamente irresponsabili di qualche esponente politico. L'onorevole Meloni ci ha comunicato che non intende vaccinare la sua bambina: ne prendiamo atto. Prendiamo atto di comunicazioni che francamente ci si può risparmiare quando si hanno responsabilità pubbliche".

"Dobbiamo cominciare a guardare avanti e riprendere nelle nostre mani il senso della nostra vita. Ridarci obiettivi positivi. Anche questa stagione complicata passerà. Dobbiamo stringere i denti, ma credo di poter dire che dobbiamo guardare con fiducia ai mesi e agli anni che abbiamo davanti a noi. Stiamo uscendo da questa ondata di epidemia. Vedrete che in primavera arriveremo a vivere una vita normale. Poi ascolteremo la comunità scientifica e vedremo un po' quello che ci dicono in relazione ai vaccini. Qualcuno ipotizza che il richiamo potrebbe essere annuale", ha aggiunto il governatore.

Prestazioni ambulatoriali e liste d'attesa

"Va avanti con grande determinazione anche l'attività ospedaliera ordinaria. Al Cardarelli non ci si è fermati per i trapianti di fegato anche durante il periodo Covid. Nel frattempo stiamo elaborando, lo presenteremo per fine febbraio, il piano per realizzare 169 case di comunità. Sulla carta dovrebbe essere una rivoluzione nella sanità italiana avvicinare la medicina ai territori e ai cittadini. Registriamo, però, una grande anomalia: nessuno parla di personale da impiegare nelle case di comunità. Stiamo poi affrontando un tema delicato in Campania che è quello della specialistica ambulatoriale. Abbiamo deciso da inizio anno di applicare i tetti di spesa per i diversi laboratori. Chiarisco che per quanto riguarda le risorse, sono esattamente quelle dello scorso anno: 560 milioni e avremo anche un'ulteriore integrazione di risorse in relazione all'obiettivo di ridurre le liste d'attesa. Ad aprile faremo una messa a punto, perchè abbiamo deciso di partire subito per evitare questo calvario ogni anno di avere la chiusura delle attività da settembre a dicembre. In Campania viviamo storicamente una grande anomalia: mentre nel resto d'Italia sono i laboratori pubblici a garantire le prestazioni per l'80%, in Campania le proporzioni sono invertite e non va bene. C'è un problema che riguarda l'appropriatezza delle prestazioni. Chiederemo ai titolari di laboratori di darci una mano ad affrontare il tema delle liste d'attesa per rispettare l'ordine di priorità. Quando si fa una prescrizione, questa deve avere un codice. Possono essere prestazioni urgenti, da fare nelle 72 ore, oppure prestazioni di tempo medio (10 giorni), prestazioni differibili (tra 30 e 60 giorni) e prestazioni programmabili, senza nessuna urgenza, da erogare entro 4 mesi. Questa classifica di priorità c'è in tutta Italia. Dobbiamo rispettarla anche in Campania. Ad aprile faremo eventualmente degli aggiustamenti. Ma è evidente che è un tema rispetto al quale bisogna voltare pagina, valorizzando il 90% dei laboratori che fanno un'attività seria, rigorosa e utile per la sanità campana, ma anche risolvendo le anomalie di un 10% che continuano ad avere atteggiamenti speculativi che non saranno più tollerati".

La situazione nelle scuole

"Per quanto riguarda la scuola anche qui stiamo uscendo progressivamente da problemi delicati. E' noto che non abbiamo condiviso con il ministero della pubblica istruzione alcune scelte e che abbiamo contestato l'atteggiamento propagandistico assunto dal ministero il quale in una conferenza stampa del 10 gennaio ha detto che andava praticamente tutto bene in Italia. Il mese di gennaio, invece, è stato un caos in tutto il paese. Abbiamo mandato al manicomio dirigenti scolastici e famiglie. Le mascherine che dovevano arrivare, non arrivavano e i tamponi meno che mai. Nonostante il ministero della pubblica istruzione, ci stiamo avviando verso una normalità. Nel mese di gennaio abbiamo raggiunto percentuale di vaccinazioni interessanti anche per la fascia 5-11 anni, che poi era quello che avevamo chiesto, ovvero di avere due settimane di tempo per ampliare la fascia di bambini vaccinati e stare un po' più tranquilli. In Campania abbiamo 61 scuole sopra i 600 alunni che non hanno un dirigente scolastico e 47 scuole, sotto i 600 alunni, che hanno un reggente che va a scavalco, avendo la responsabilità anche di un altro istituto scolastico. C'è una soglia per i dirigenti, stabilita del ministero della pubblica istruzione e dal ministero dell'economia, che sarebbe bene superare. Abbiamo decine di docenti e dirigenti campani che vanno in altre parti d'Italia e che invece potrebbero essere utilizzati per coprire il fabbisogno che abbiamo nelle nostre scuole".

Il commento sullo scenario politico nazionale dopo la rielezione di Mattarella

"Sul piano politico abbiamo avuto due settimane delicate. La vicenda politica nazionale si è conclusa bene con la rielezione di Sergio Mattarella. Ma lo spettacolo fornito dalle forze politiche in quella settimana è stato francamente sconcertante. E' evidente che questo sistema non regge. La democrazia italiana è davvero ad un bivio. Ma non credo che in quest'ultimo anno di legislatura saremo in grado di fare delle scelte serie. Sinceramente non c'è da avere nessuna fiducia vedendo il panorama politico attuale, sarebbe da eroi averne. A breve si aprirà la discussione anche sul sistema elettorale", ha affermato De Luca.

Non sono mancate nuove stilettate per il Movimento 5 Stelle: "Sono stati destinatari di una grande speranza di rinnovamento in Italia, che è stata completamente tradita. Ma era inevitabile fosse così. Io non ho poi capito quale sia l'oggetto del contendere tra Di Maio e Conte. Se qualcuno lo ha capito, è un uomo fortunato. Io non sono fra questi. Sic transit gloria mundi. C'è da sperare che si cominci a ragionare seriamente su come creare una grande forza politica unitaria in grado di interpretare il riformismo in Italia, sulla base di un programma chiaro, realistico e ambizioso di rinnovamento del nostro paese".