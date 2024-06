De Luca: “A Caivano basta depressione, portiamo vita”

A Caivano abbiamo bisogno di legalità, abbiamo bisogno di recupero di spirito civico, di contrasto alla delinquenza organizzata, ma abbiamo bisogno anche di servizi sociali, di formazione, di lavoro, di cultura, di teatro, di musica. Abbiamo bisogno di dare ai giovani di Caivano una speranza per il futuro, un'occasione di socializzazione: non possiamo creare depressioni, dobbiamo portare la vita". Lo ha detto il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca che questa mattina, a Palazzo Santa Lucia, ha presentato un programma di iniziative culturali, dal titolo "La Primavera di Caivano", promosso dall'assessorato alle Politiche Giovanili e attuato da Scabec per coinvolgere i giovani e le famiglie del territorio in una serie di attività di inclusione e promozione del benessere collettivo tramite un programma di eventi artistici gratuiti. Presenti anche Filippo Dispenza, componente della commissione straordinaria del Comune di Caivano, Lello Arena e Franz Cerami.

La rassegna prevede un "Festival della cultura musicale" che parte con il concerto di BigMama (venerdì 21 giugno, alle 21). A precederla sul palco, dalle 18, Vale Lp, Etta e Tony RRR. Nel corso della giornata alcuni artisti incontreranno gli studenti delle scuole di Caivano per un momento di confronto e di consapevolezza. Si prosegue domenica 23 giugno alle 10:30 con la performance dal vivo della giovanissima squadra dei Sonora Junior Sax, composizione di ottanta allievi ed ex allievi delle scuole secondarie di primo grado a indirizzo musicale di tutta la Campania. Ad ottobre 2024 lo spettacolo live dell'orchestra verticale dei Giovani della Regione Campania, formazione di talenti creata dall'assessorato regionale alle Politiche Giovanili con una call rivolta a musicisti fra i 16 e i 34 anni. A concludere la kermesse venerdì 4 ottobre il grande spettacolo di "105 in the city", format di Radio 105 che prevede un live show con Dj-Set e musica dal vivo con vari artisti che si susseguiranno sul palco, tra cui i The Kolors. Nella stessa giornata, anche in questo caso, è previsto un incontro tra una delegazione di musicisti e gli studenti delle scuole di Caivano per un momento educativo.

I giovani di Caivano saranno ancora una volta protagonisti grazie a un'altra iniziativa promossa da Scabec che, da luglio a dicembre, attiverà un percorso di educazionale rivolto a 20 ragazzi finalizzato al rilascio della qualifica professionale certificata con titolo di animatore socioeducativo secondo la normativa regionale. Ancora, a Caivano ci sarà "Face It - Ritratto della comunità di Caivano", intervento di arte pubblica e partecipata realizzato dall'artista napoletano Franz Cerami e dedicato ai volti e alle storie dei cittadini di Caivano. L'iniziativa prevede la realizzazione di 50 ritratti video di componenti della comunità che verranno dipinti con tecniche di painting digitale e poi miscelati con riprese della città. Le opere verranno poi assemblate in grandi installazioni che saranno stampate su manifesti affissi per la città e proiettate su un video wall durante i concerti di musica dal vivo. Con "Caivano Start" arriva anche una rassegna di teatro estivo e attività di scouting 2.0 a cura del direttore artistico Lello Arena che prevede la promozione di corsi di formazione finalizzati a individuare e coltivare delle passioni in ambito artistico. Il percorso di formazione artistica avrà una durata di quattro settimane e culminerà nella preparazione di un'esibizione collettiva per quattro discipline che si terrà venerdì 19 luglio con lo spettacolo degli artisti emergenti accompagnati da Lello Arena e Paolo Caiazzo e sabato 20 luglio con la presenza di Lello Arena e Nino Frassica.