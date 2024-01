Fondi per il Sud: dopo la diffida, depositata dalla Regione Campania la denuncia contro il ministro della Coesione Raffaele Fitto

Allo scadere dei 30 giorni previsti nell'apposita diffida, consegnata lo scorso dicembre, come annunciato dal Governatore Vincenzo De Luca, è stato depositato l’esposto-denuncia contro il ministro Raffaele Fitto in relazione al blocco, "da oltre un anno e mezzo", come tiene a sottolineare Palazzo Santa Lucia, dei fondi di sviluppo e coesione (FSC), destinati al Sud.

La denuncia è stata presentata in sede di giustizia amministrativa, contabile e penale.

Nella conferenza stampa dello scorso 13 gennaio il presidente della Regione Campania aveva mostrato ed elencato gli atti relativi alla questione sfidando espressamente Fitto "a un confronto pubblico, dove e quando vuole". L'invito non è però stato accolto né la diffida ad adempiere ha avuto esito.

Non resta che attendere le decisioni della magistratura competente in merito alla denuncia.