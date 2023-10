De Luca da Del Debbio: "Gran parte dei dirigenti Pd ha interesse ad avere mezze 'pippe' al fianco"

Vincenzo De Luca, ospite di Dritto e Rovescio su Retequattro, ha ribadito la volontà di ricandidarsi, nonostante il divieto vigente del terzo mandato, alla presidenza della Regione Campania: "Intendiamo completare il programma che stiamo sviluppando. Abbiamo 15 ospedali nuovi da completare, il sistema dei trasporti, il piano per l'autonomia idrica", il programma del governatore, che non teme neppure i possibili rivali alla presidenza. "Noi siamo buoni samaritani, accogliamo a braccia aperte tutti quelli che si vogliono candidare".

La doccia gelata da Schlein

"Il terzo mandato in questo momento non è previsto dalla legge. So che Vincenzo De Luca ha scritto un libro, ricordo che è stato eletto per la prima volta nel 1993, quando io avevo 8 anni. Il titolo giusto del libro dovrebbe essere "grazie Pd". Il Pd è una grande comunità non è la sua segretaria, e sarebbe giusto ringraziarlo", è la riposta della segretaria del Pd Elly Schlein a Che Tempo che fa.

"L'annuncite" difetto del governo Meloni

"Gran parte degli attuali dirigenti del Pd- è la risposta di De Luca - ha interesse ad avere mezze pippe al fianco perchè, come diceva Gramsci, occorre fare il deserto per emergere e distinguersi. E questo è il risultato". Riguardo al governo Meloni, secondo De Luca "ha maturato il vizio di quelli precedenti: l'annuncite, si annunciano cose che poi scompaiono. Gli extra profitti delle banche da tassare, gli asili nido gratuiti, la flat tax, il tempo di lavoro ridotto... tutto scomparso. C'è solo una misura importante: la riduzione del cuneo fiscale, che però vale solo per un anno e dunque non produrrà benefici e i 15miliardi per tagliarlo sono altri debiti che lasciamo a quelli che verranno dopo. Ma era proprio necessario inondare l'Italia di promesse che non si potevano mantenere?".