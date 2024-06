De Luca: "Liste d'attesa? Dal governo una palla elettorale, offende i cittadini"

"Una grande palla propagandistica ed elettorale". Così Vincenzo De Luca ha risposto a una domanda sul decreto del governo per la riduzione delle liste d'attesa mediche, in quella che è soltanto l'ultima puntata della polemica che va avanti oramai da lungo tempo tra lui e l'esecutivo.

Nel decreto, spiega il presidente della Campania a margine di una visita all'ospedale di Ariano Irpino (Avellino), "non dicono con quali soldi e con quale personale far lavorare gli ospedali nei fine settimana e nelle feste comandate".

Per il governatore "serve una riforma complessiva, non provvedimenti elettorali che offendono i cittadini e non risolvono i problemi".