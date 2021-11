De Luca: "Togliamoci dalla testa che il Governo dia un miliardo a Napoli"

"Innanzitutto dobbiamo presentare l'immagine di un altro Sud e di un'altra Napoli, una Napoli che accetta la sfida dell'efficienza e del rigore. Dobbiamo presentarci non in termini di richieste caritatevoli ma come quelli che vogliono approvare un piano di risanamento finanziario e in nome di questo rigore chiedere aiuto allo Stato. Teniamo conto che il problema non è soltanto Napoli. Quindi togliamoci dalla testa che il Governo dia un miliardo a Napoli, perché poi dovrebbe dare 2 miliardi a Roma, 3 miliardi a Palermo, poi Catania, poi Torino. Abbiamo decine di comuni rovinati". Così Vincenzo De Luca, a margine della presentazione a Palazzo Santa Lucia degli esiti del bando regionale per il sostegno alle proposte di valorizzazione dell'Architettura Moderna e Contemporanea, ha fatto parlato della questione relativa al debito del Comune di Napoli.

"Napoli si è coperta di gloria nei 10 anni della precedente amministrazione. Occorre un piano di rientro. Diamo una dilazione per quanto riguarda il debito, qualcosa del debito può essere cancellato, sarebbe un atto di solidarietà per il quale dobbiamo batterci a livello parlamentare. Ma dobbiamo anche dare prova che si è voltata pagina a Napoli, perché questo dà credibilità anche alle nostre richieste, altrimenti non arriverà neanche un euro", ha aggiunto il Presidente della Regione.