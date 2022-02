De Luca: "Ora riapriamo i reparti chiusi per Covid"

"La Campania tornerà in zona bianca dopo la prossima settimana". Vincenzo De Luca annuncia il cambio di colore per la nostra regione a partire dal 28 febbraio. Un dato che non porterà grosse novità da un punto di vista pratico ma è indice del miglioramento della situazione pandemica. "Dobbiamo recuperare il terreno perduto per le patologie non Covid - ha proseguito il governatore - Credo che da ine mese potremi riaprire anche i reparti che sono stati chiusi per il virus. Dobbiamo accorciare le liste d'attesa che in questo periodo si sono allungate, ricominciando a offrire prestazioni all'altezza anche ai pazienti non Covid".

De Luca, poi, annuncia un piano di investimento nella Sanità: "Dobbiamo presentare entro il mese di febbraio un piano di realizzazione per 169 case comunità, 45 ospedali di comunità, centrali operative territoriali. Un impegno importante nei prossimi anni per ristrutturare una rete territoriale vicina ai cittadini, che ci consentirà di curare i pazienti prima di arrivare in ospedale".