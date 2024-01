De Luca ancora contro Sangennaro: “I dati del ministero sono diffamatori”

In relazione a dichiarazioni del ministro della Cultura secondo cui la Campania avrebbe speso "solo il 37% dei fondi europei", l'Autorità di Gestione, in una nota, smentisce tale affermazione, "che non ha fondamento. La spesa certificata della Regione Campania per il POR-FESR 2014/2020 è dell'81%, con già il 110% di spesa sostenuta, in overbooking. La cifra del 37% indicata dal ministro è falsa e diffamatoria in relazione all'enorme lavoro e ai risultati raggiunti, apprezzati peraltro dall'Unione Europea", si continua a leggere nella nota.

La polemica si è alimentata a colpi di note. “In merito alla nota dell'Autorità di Gestione dei fondi europei della Regione Campania, fonti del Ministero della Cultura precisano che il riferimento del Ministro Gennaro Sangiuliano, relativo alle risorse non spese, è ai fondi FSC 2014-2020. Infatti, secondo l'ultimo report della Ragioneria sul Fondo per lo sviluppo e la coesione, datato 31 ottobre, la Campania ha speso solo 3.5 dei 9.3 miliardi, pari al 37%, della programmazione 2014-2020” ha ribattuto il Ministero alimentando il botta e risposta tra De Luca e Sangiuliano che continuano a beccarsi a distanza.