De Luca: “C'è chi si auto-insulta la mattina e fa la vittima la sera”

"Caro sindaco, devo farti i complimenti perché stai lavorando con molta umiltà e con molta serietà. Tu non hai bisogno di auto insultarti la mattina per fare poi la vittima la sera. Sei concentrata sul lavoro concreto, che è quello che dovrebbe fare chi è impegnato in politica". A parlare è Vincenzo De Luca, presidente della Regione Campania, che si rivolge così a Cinzia Aruta, sindaca di Arzano, facendo un chiaro riferimento a quanto accaduto con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni a Caivano.

De Luca, che questa mattina era nel comune dell'area nord di Napoli in occasione del via ai lavori per un nuovo ospedale di comunità, ha parlato di un intervento che rappresenta "un bel segnale di concretezza, di vicinanza ai cittadini e di un modo diverso di stare nelle istituzioni. Chi sta nelle istituzioni deve parlare con le opere che realizza, non con le chiacchiere". Il presidente della Regione torna, quindi, ad attaccare il governo: "Noi cerchiamo di fare quello che devono fare gli esponenti istituzionali: fare e non parlare. In questo momento abbiamo questa divisione in Italia fra chi parla e chi realizza".