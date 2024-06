De Luca, contro l'autonomia differenziata "pronto a manifestare con Pd e M5s"

De Luca si è mostrato contrario all'idea di autonomia differenziata quando questa era soltanto tale e ancora doveva arrivare in Parlamento. Adesso che la contestatissima riforma del governo Meloni sta diventando realtà, sono in molti a manifestare la loro distanza.

"Se sono libero, partecipo a tutte le manifestazioni. Credo che sia un dovere impegnarsi in tutti i momenti di mobilitazione per fare in modo che davvero l'Italia non sia spaccata dopo un secolo". Queste le parole del governatore della Campania a chi gli ha chiesto se appoggerà la manifestazione di piazza annunciata ieri da Pd e Movimento 5 Stelle per il 24 giugno a Roma.

Vincenzo De Luca ha anche sottolineato che "diventa una grande truffa l'autonomia differenziata senza i Lep, che erano stati annunciati. Si apre la strada davvero alla rottura dell'unità nazionale. Dunque è necessario combattere, ovviamente, cercando di spiegare sempre nel merito ai cittadini italiani che cosa significa questa riforma, che così com'è è una vera e propria grande truffa, un'operazione di contro-risorgimento, altro che la nazione".