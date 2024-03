De Luca: "I ciucci non hanno vergogna. Noi, invece, siamo come i mastini napoletani" | VIDEO

Nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca ha parlato delle lunghe campagne elettorali in vista delle future scadenze elettorali.

"Sono talmente primitivi che fanno come i ciclisti che sbagliano la volata. Per vincerla bisogna partire a 100 metri dal traguardo. Questi sono partiti 5 km prima. Avremo modo di parlarne. Noi siamo come i mastini napoletani: quando azzannano un polpaccio, non lo lasciano più. Occhio! Noi non possiamo dire neanche a questi di vergognarsi, perchè i ciucci non hanno il sentimento della vergogna", dice il governatore campano.

(video tratto da Facebook Vincenzo De Luca)