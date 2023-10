De Luca: "Io segretario del Pd? Ho tanti di quei guai da risolvere in Campania" | VIDEO

"Io segretario Partito Democratico? Noi dobbiamo elaborare un programma per l’Italia. Ho tanti di quei guai da risolvere in Campania, mi prendo pure quelli del Pd? Ho trovato sempre gente che mi ha ostacolato, per me la verità viene sempre prima, piuttosto che la bandiera di partito. Il Pd deve cambiare il suo linguaggio, non riesco a capire espressioni come campo largo e agorà democratiche". Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, ha parlato a "Che tempo che fa", in onda sul Nove, presentando il suo libro "Nonostante Il Pd".

“Il mio libro è un messaggio di gratitudine ai dirigenti del Pd che ho conosciuto in 10 anni, sono anime morte, spesso distanti, spesso avversari. Sono tanti dirigenti, non una comunità complessa che resta importante. Resto nel Pd perché è una grande comunità, comunità di militanti, realtà di amministratori che spesso combattono da soli nei territori. Il Pd è nato quando sono finite le ideologie del ‘900, nasce per governare una realtà complessa, nasce per governare l’Italia ancora segnata da fratture sociali, culturali, umane”, ha proseguito De Luca.

Un anno di Governo Meloni

"E' un po' come il tiro a segno al luna park. Di vittorie credo che abbiamo visto soltanto la bambolina e la bottiglia di spumante. I migranti che arrivano, restano in Italia. Nel Mezzogiorno non è arrivato neppure un euro da 14 mesi. I fondi di Sviluppo e Coesione, destinati per l’80% al Mezzogiorno, sono bloccati. Ci stiamo aggrovigliando in una rete burocratica da cui non si esce".

L'autonomia differenziata

“La media della spesa pubblica è 16mila euro pro capite in Italia, che diventano 17mila per il Centro Nord e 12 mila in Campania. Per arrivare alla media delle regioni del Nord dovremmo ricevere 30 mld annui in più. Sulla sanità, in Campania ci sono 10,9 medici per mille abitanti, ce ne sono 18,2 in Emilia-Romagna, 15,2 in Lombardia e Veneto. Sono dati per cui dovrebbero vergognarsi, hanno girato la testa tutti dall’altra parte”.

La situazione internazionale

“Io ho il terrore per i nostri figli, rischiamo di lasciarci un mondo in cui è impossibile vivere, tra guerre e orrori, per le generazioni future c’è un unico sentimento: la paura, paura per il per terrorismo, per le guerre, per l’ambiente, per il lavoro che non c’è, per le tossicodipendenze che esplodono. Spero che questo spinga ognuno di voi verso l’affermazione di valori umani e civili”, ha concluso De Luca.