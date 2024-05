Campi Flegrei, De Luca: "Chiederò lo stato di mobilitazione"

Per i Campi Flegrei "mi aspetto che il governo nazionale faccia il suo dovere. In questo momento la nostra Protezione civile e i vigili del fuoco non ce la fanno più. Quindi, credo che nella giornata di oggi chiederemo una mobilitazione straordinaria, cioè lo stato di mobilitazione, che è lo stato intermedio rispetto allo stato di emergenza".

Il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto a margine del meeting Grandi Ospedali al Cardarelli di Napoli, ha chiarito la sua posizione a poche ore dalla nuova riunione della Commissione Grandi Rischi sul tema bradisismo.

Per il governatore c'è bisogno della "collaborazione nazionale, perché le forze che abbiamo impegnato non ce la fanno più. Mi riferisco ai tecnici che devono fare i sopralluoghi su un migliaio di abitazioni, ma anche all'insieme delle forze impegnate della Protezione civile".

"Sarebbe bene ovviamente dare risorse e serenità a mezzo milione di cittadini campani che vivono oggi nei Campi Flegrei rispetto ai quali non c'è nulla", ha aggiunto. "Così come sarebbe bene, ovviamente, preoccuparsi del lavoro visto che da un anno ormai abbiamo il blocco dei fondi di coesione per la Regione Campania e per altre regioni del Sud. Queste le grandi questioni, le performance organizzate al tavolino sono francamente fuori contesto e fuori della realtà del nostro Paese, ce ne potremmo risparmiare".