De Luca: "Lombardia modello? Il treno della Campania è alta velocità, lì stanno ancora con l'accelerato"

"Il nostro obiettivo, che raggiungeremo, è quello di rinnovare completamente la flotta dei nostri treni entro il 2025. Fra quattro anni avremo rinnovato il 100% dei nostri treni. E' un obiettivo storico, che pone la Campania all'avanguardia in Italia. Non so quante regioni abbiano un'intesa di queste dimensioni e di questo importo. Non so come stiamo combinati con la Lombardia, ma... Qualche tempo si diceva la Lombardia è un modello, oggi... Noi siamo la prima regione d'Italia come percentuale di vaccinazioni fatte: il treno della Campania è alta velocità, lì stanno ancora con l'accelerato. Sono belle soddisfazioni che dobbiamo prenderci". Così Vincenzo De Luca ha parlato quest'oggi nel corso della presentazione a Napoli del nuovo treno Rock di Trenitalia arrivato oggi sui binari della Campania, il secondo dei 37 nuovi treni previsti dal Contratto di Servizio. Insieme al nuovo convoglio consegnato anche un TAF (Treno Alta Frequentazione) completamente rinnovato.

Alla breve cerimonia, avvenuta nell’Impianto di Manutenzione di Napoli Centrale, oltre al Governatore, hanno preso parte anche l’Amministratore Delegato di Trenitalia Luigi Corradi, Luca Cascone, Presidente IV Commissione Trasporti, Sabrina De Filippis, Direttore Divisione Passeggeri Regionale Trenitalia, e Pietro Diamantini, Direttore Regionale Campania e Molise Trenitalia.

Il presidente della Regione Campania De Luca ha parlato anche della questione relativa ai fondi per il Mezzogiorno del Recovery plan: "Sui 209 miliardi del Recovery plan nessuno ci ha detto quanti sono i soldi destinati al Sud. Abbiamo chiesto un incontro con il presidente del Consiglio. Adesso c'e' la crisi di governo e vediamo se faranno questo parto plurigemellare. Stanno esplorando. Vediamo se l'esploratore arriverà a destinazione, ma credo che qualcuno al Governo dovranno pur metterlo. Chiunque sia, chiederemo un incontro per sapere, con esattezza, quante risorse arrivano al Sud. L'unica cifra letta nei mesi scorsi era provocatoria: ovvero il 34%, cioè la percentuale della popolazione meridionale. Quindi ciò che è dovuto. Al Sud occorre dare risorse aggiuntive se si vuole colmare il divario con il Nord in tutti i campi: i trasporti, la sanità, la scuola, l'università e i servizi sociali. Saremo impegnati in una battaglia all'ultimo respiro per difenderci. Perchè siamo in un Paese dove se possono rubare dei soldi al Sud lo fanno senza guardare in faccia nessuno".

In arrivo altri treni

I nuovi treni Rock consentono di ridurre i consumi del 30% rispetto ai treni precedenti e sono composti per il 97% di materiale riciclabile. Alla disponibilità di un maggior numero di posti, si unisce anche la possibilità di trasportare fino a 18 biciclette

Grazie al Contratto di Servizio siglato con la Regione Campania, 24 treni Jazz sono già in circolazione sui binari della rete regionale. Nel programma di investimento pluriennale del Gruppo FS Italiane, infatti, Trenitalia punta al rinnovo della flotta regionale che in Campania si concretizzerà con l’arrivo di 37 nuovi treni - fra Rock e multimodali – e il revamping (processo di totale riammodernamento) di 30 convogli TAF.