De Luca: “Al governo cafoneria al potere”

"Prepareremo una nuova campagna di comunicazione di massa su quello che sta succedendo al ministero della Salute". Lo ha annunciato il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca intervenendo al convegno "L'impatto dell'autonomia differenziata sulla sanita' del Mezzogiorno" tenutosi all'ospedale Cardarelli di Napoli. L'annuncio arriva a poche ore di distanza dalla notizia della nomina a dirigente del Dipartimento di prevenzione del ministero della Sanita' per Maria Rosaria Campitiello, compagna del viceministro degli Esteri, Edmondo Cirielli.

"Questi sono come i cafoni arricchiti. Siamo passati dalla fantasia al potere, alla cafoneria al potere - ha incalzato De Luca -. Stanno cercando di occupare posti di rilievo incredibile a livello a ministeriale, qui rischiamo veramente di determinare un danno immenso all'Italia". "Almeno a livello ministeriale cercate di prendere i migliori che abbiamo in Italia. Almeno sulla sanita' evitate di fare clientela politica, e' in gioco la vita dei nostri concittadini", ha detto rivolgendo quasi un appello al governo. Poi la chiosa: "Siamo di fronte ad una distribuzione di responsabilita' che fa venire i brividi, dilettanti allo sbaraglio".