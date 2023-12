Brindisi in Regione Campania di fine anno. Presente tra gli altri Vincenzo De Luca. Il governatore si alza per brindare, un inserviente sposta la sedia, ma De Luca non si accorge di nulla e cade per terra, come nelle migliori gag comiche.

Quando si rialza scherza: "E' la seccia che mi mandano". Il video