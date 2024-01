Nappi: "De Luca dovrebbe proporsi per 'Il boss delle inaugurazioni'"

“In tempo di composizione dei palinsesti televisivi, consigliamo a De Luca di proporsi con una nuova trasmissione, della quale suggeriamo anche il titolo: ‘Il boss delle inaugurazioni’".

Severino Nappi, capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, critica così il presidente della giunta regionale campana.

"Dopo le molteplici inaugurazioni del Policlinico di Caserta - prosegue Nappi - quelle dell’Ospedale del Mare, la saga degli annunci che riguarda il ciclo dei rifiuti, iniziata con la storia delle ecoballe nel 2015, si sta spostando sugli impianti di selezione, come illustrato oggi a Casal Velino. Purtroppo, ai ‘tagli del nastro’, come i campani hanno imparato in questi quasi 10 anni, non è mai corrisposta la soluzione dei problemi”.