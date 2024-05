De Luca: "1,2 miliardi per Bagnoli, ma questi soldi chi li caccia? Chi è il generoso erogatore?" | VIDEO

"Devo dire che tra le cose nuove che abbiamo ascoltato nella conferenza stampa di due ministri, c'è un finanziamento di 1.2 miliardi di euro per Bagnoli. Questa è una bella notizia, manca solo un dettaglio: non è stato comunicato chi caccia questi soldi. Non lo abbiamo capito. La notizia è bella, ma richiede la precisazione di un dettaglio: chi caccia questo miliardo e 200mila euro? Abbiamo appena detto che il Governo ha fatto fatica a trovare 100 milioni di euro per il bonus di 100 euro, figuriamoci 1.2 miliardi. Bagnoli è un sito di interesse nazionale su cui, quindi, interviene direttamente il Governo. Tanto è che è stato nominato un commissario a Bagnoli nella figura del sindaco di Napoli. Quindi immagino che questo 1.2 miliardi siano stati stanziati dal Governo, forse dal Comune di Napoli che decide di investire questi soldi. La notizia è di quelle veramente belle, che creano entusiasmo, salvo questo dettaglio: chi li caccia questi soldi? Questo non ce lo hanno voluto dire per non turbarci". Così Vincenzo De Luca, nel corso della consueta diretta social del venerdì pomeriggio, ha parlato dell'annuncio del Governo del finanziamento di 1.2 miliardi per la bonifica e il recupero dell'area di Bagnoli nell'ambito delle misure contenute nel decreto legge Coesione.

"Nel frattempo - ha proseguito il presidente della Regione Campania - è stato pubblicato un comunicato da parte di esponenti di Fratelli d'Italia di Napoli che, oltre all'entusiasmo per questa notizia, fanno una polemica con il commissario di Bagnoli sulle consulenze a docenti della Federico II. Suggerirei al commissario di smentire queste illazioni, oppure di fornire l'elenco delle consulenze date a docenti della Federico II per stroncare eventuali speculazioni. Questo è quanto. Questo è quello che ci è stato comunicato. Vedremo se ci toglieranno questa curiosità. Noi saremmo estremamente soddisfatti nell'apprendere chi è il generoso erogatore di questi 1.2 miliardi".

(video Facebook Regione Campania/Vincenzo De Luca)