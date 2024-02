Autonomia, De Luca: "Esistono rischi mortali per l'unità d'Italia"

"Ci sono rischi mortali per l'unità d'Italia". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca, intervenuto alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar Campania.

Il governatore torna sulla questione dell'autonomia differenziata. Secondo De Luca "siamo di fronte a un tentativo di contro-Risorgimento. Rischiamo di portare l'Italia in un groviglio istituzionale e costituzionale ingovernabile".

Sul blocco dei fondi sviluppo e coesione da parte del Governo, peraltro al centro di una sentenza del Tar che ha dato ragione alla Campania, il governatore incalza: "Si deve dialogare e discutere, ma c'è un punto limite che è la carne viva della gente, oltre il quale le pratiche dilatorie, burocratiche, furbesche, non possono avere luogo. Questa è la mia opinione. La pazienza deve avere un limite, non soggettivo di chi governa la Regione ma della gente di carne ed ossa che non ne può più".