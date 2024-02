De Luca annuncia querele: “Foti ne risponderà in tribunale”

"Il deputato Foti sarà querelato per le dichiarazioni rese al tg di Retequattro. La Campania avrebbe speso solo il 24 per cento delle risorse Fsc. È l'ennesima notizia falsa e completamente inventata. Ne risponderà". È quanto scrive sul suo profilo Facebook il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca. Una giornata “impegnativa” per il governatore che ha manifestato a Roma insieme a diversi sindaci campani e di altre regioni del sud contro il progetto di autonomia differenziata del governo.

Continuano intanto gli attacchi da parte dei membri dei partiti di governo. Per il deputato campano della Lega, Gianpiero Zinzi "De Luca fuori controllo. Ha dimostrato ancora una volta di essere privo di responsabilità istituzionale. Oggi abbiamo assistito a una delle pagine più brutte della politica. Deve essergli scivolata la frizione, quando ha usato epiteti volgari e irrispettosi rivolgendosi alla presidente del Consiglio Meloni".