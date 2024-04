De Luca: “Il 25 aprile, in tempi come questi, torna a essere una ricorrenza attuale”

"Il 25 aprile è una data attuale. Per molti anni il 25 aprile è stata anche una scadenza banale, burocratica, rituale. Avevamo quasi perduto il valore del 25 aprile. Le vicende di quest'ultimo periodo ci hanno obbligato a riscoprire il valore irrinunciabile dell'antifascismo, che non è un'ideologia. Quella non ritorna, l'ideologia della violenza, dell'assassinio, dei manganelli, di Matteotti, e più tardi di Antonio Gramsci. Quella è una stagione politica storica, ma il fascismo è anche la propensione alla violenza, al non rispetto della verità quando si parla, quando si comunica". Così il presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca a margine della conferenza stampa per la presentazione del Comicon Napoli.

"Il fascismo è anche mentire sapendo di mentire. Fascismo è nei territori: perdere il senso umano del confronto politico. Dunque, dobbiamo riattualizzare il ricordo di quanti hanno deciso di sacrificare la vita per la libertà". "C'è stato un tempo nella vita del nostro Paese - ha ricordato il governatore - nel quale giovani, intellettuali, operai, hanno deciso che la libertà valeva anche la vita dell'essere umano. Dunque, questo è un messaggio che dobbiamo assolutamente rimparare per creare solidarietà, unità, ma anche per ricordare ai giovani che si vive da uomini liberi, altrimenti non si è uomini" conclude.