“De Laurentiis la smetta di fare la sponda a De Luca e compri i giocatori”: l'accusa

"De Laurentiis fa sponda a De Luca? Da tifoso spero che compri giocatori per vincere, invece di chiedere soldi alla Regione". Lo ha detto Stefano Caldoro, candidato del centrodestra alla presidenza della Regione Campania. "Noi vogliamo la vittoria del Napoli, non di un vecchio comunista e juventino", ha aggiunto Caldoro.

Gli attacchi a Caldoro

"Gli apprezzamenti che l'amico Stefano Caldoro ha voluto rivolgere al sindaco di Napoli Luigi de Magistris sinceramente non li capisco. Su queste valutazioni non concordo certo con Caldoro". Lo dichiara Amedeo Laboccetta, ex deputato e presidente dell'associazione Polo Sud. "Dei tanti impegni assunti nel tempo dall'ex pm che guida la città di Napoli da oltre nove anni - aggiunge Laboccetta - nessuno è andato a buon fine. A volte Caldoro, per il suo eccessivo garbo istituzionale, finisce per fare regali a persone, nel qual caso a de Magistris, che per la città di Napoli hanno prodotto solo gravi disastri".