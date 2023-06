De Blasio: "Dopo lo scudetto tutto è possibile per Napoli. C'è grande rispetto per la città nel mondo"

L'ex sindaco di New York ha ricevuto al Comune di Napoli il premio "Guido Dorso"

"Dopo lo scudetto per Napoli tutto è possibile. C'è grande rispetto per la città nel mondo". A dirlo è l'ex sindaco di New York Bill De Blasio, che ha ricevuto presso il Comune di Napoli il premio "Guido Dorso".

"I napoletani devono celebrare questo momento e vederlo anche come un'opportunità per creare nuove energie", ha aggiunto il politico di origini campane.